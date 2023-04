Ostelsheim wählt Flüchtling zum Bürgermeister

per Mail teilen

Aufgeregt läuft Ryyan Alsehbl auf und ab. Gleich wird drinnen im Ratssaal von Ostelsheim das Ergebnis verkündet. Wie er sich gerade fühlt – das, sagt er, könne man vergleichen.

O-Ton: …

20 vor sieben – Wahlleiter und Noch-Bürgermeister Jürgen Fuchs verkündet das Ergebnis. Erste Überraschung: die hohe Walbeteiligung von über 68 Prozent. Die zweite Überraschung:

O-Ton….Applaus

Gleich im ersten Wahlgang setzte sich Ryyan Alshbel gegen seine beiden Mitbewerber durch – und lobt zuerst mal seine zweieinhalb tausend Ostelsheimer:

O-Ton:…Applaus

10 Wochen Wahlkampf liegen hinter dem 29-jährigen, hunderte von Haustüren hat er abgeklappert – mit Flyern und blumensamen im Gepäck. Jetzt spüre er nur eine Risen-Erleichterung, sagt Alshebl, und sei einfach nur

O-Ton: …worden bin.

Gefühlt der halbe Ort ist zum Rathaus geströmt, um dem Ausgang dieser landesweit beachteten Schulteswahl beizuwohnen. Das Ergebnis finden die allermeisten

O-Ton:….lassen soll.

Was an diesem Abend in Ostelsheim passiert ist, dürfte deutschlandweit einmalig sein, freut sich auch der Calwer Landrat Helmut Riegger:

O-Ton: …arbeiten.

Mit einem weinenden und einem lachenden Auge hat Bürgermeister Clemens Götz aus der Nachbargemeinde Althengstett den Wahlabend miterlebt. Bei ihm hat Ryyan Alshelb gelernt, ist jetzt für Kinderbetreuung und Digitalisierung zuständig. Er habe ihn zu der Kandidatur ermutigt, erzählt Götz.

O-Ton:….Intellgenz.

Das - und nur das – sei für sie auch wahlentscheiden gewesen, beteuern die Ostelsheimer Wähler:

O-Ton: ….Schulbalde