Messie-Wohnung in Bretten: Vermieterin fühlt sich allein gelassen

Monika Hoffmann aus Bretten hatte ihre Wohnung an einen Mann vermietet, der dort vor ein paar Monaten gestorben ist. Das Problem: Der Mann war ein Messie.

Vermieterin Monika Hoffmann aus Bretten erlebt seit Monaten einen Alptraum. Wenn sie aus ihrer Wohnung geht, erwartet sie ein modriger Geruch. Grund: eine Messie-Wohnung direkt unter ihr. Die Wohnung hatte sie an einen Mann vermietet, der dort vor ein paar Monaten gestorben ist. Einige Tage lag er tot in der Wohnung. Monika Hoffmann fühlt sich jetzt alleingelassen mit all den Problemen, die dieser tragische Fall mit sich bringt.