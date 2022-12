Tafelläden geht es nicht so gut momentan, das ist nicht neu und in der ganzen Region von Karlsruhe über Pforzheim bis Bruchsal so. Überall fehlt es an Nahrungsmitteln, Kleidern und Geldspanden, um die wachsende Zahl an Bedürftigen zu versorgen. In Bruchsal sammelt jetzt der ganze Kindergarten St. Michael eine Woche lang Sachspenden und verkauft Plätzchen, um in der Vorweihnachtszeit der Tafel unter die Arme zu greifen. Heute war der Startschuss. Martin Besinger