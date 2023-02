Einbrecher stehlen Tresor und lassen ihn stehen

Vom Garten her gelangten die Täter laut Polizei in der Nacht zu Sonntag in das Haus in Kleinsteinbach. Sie schlugen die Terassentür ein, ließen den Schmuck und einen Autoschlüssel mitgehen und entwendeten einen 400 Kilogramm schweren Tresor. Allerdings gelang es den Einbrechern offenbar nicht, den Tresor zu knacken oder abzutransportieren. Die Polizei fand ihn etwa 150 Meter vom Haus entfernt, daneben stand das Auto der Hausbesitzer. Es sei zu vermuten, dass die Täter vergeblich versucht hatten, den Tresor mit diesem Auto abzutransportieren. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Einbruch in Pfinztal-Kleinsteinbach.