per Mail teilen

Ein 80 Jahre alter Fußgänger ist bei Dobel im Kreis Calw von einem Auto erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich bereits am Freitag.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte eine 57-Jährige in ihrem Wagen den Senior und seine Begleitung vermutlich wegen der Witterung am Freitag zu spät gesehen. Sie versuchte noch auszuweichen, aber erfasste den Mann mit dem Außenspiegel.

Gutachter soll Unfallhergang rekonstruieren

Er starb später im Krankenhaus. Sein Begleiter blieb unverletzt. Ein Gutachter soll nun den Unfallhergang auf der Landesstraße 340 rekonstruieren.