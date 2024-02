Im Sommer 2023 war die Mitgliedschaft von Stadtwerken in einem großen Lobby-Verband in die Kritik geraten. Einige stiegen aus, Heilbronn und Bad Mergentheim sind weiter Mitglied.

Mitte vergangenen Jahres hatten rund 70 Umweltgruppen in einem offenen Brief Stadtwerke aufgefordert, den Verband "Zukunft Gas" zu verlassen. Mit ihren Mitgliedsbeiträgen finanzierten die Stadtwerke eine klimaschädliche Lobbypolitik, so die Kritik. Vorausgegangen war ein Bericht des Rechercheverbunds Correctiv. Einige Stadtwerke haben den Verband inzwischen verlassen. Das Stadtwerk Tauberfranken in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) steht aber zu seiner Mitgliedschaft.

Stadtwerk Tauberfranken setzt auf Zusammenarbeit

"Das Stadtwerk Tauberfranken ist nach wie vor Mitglied bei "Zukunft Gas" und wird es auch bleiben", so Geschäftsführer Paul Gehrig gegenüber dem SWR. Denn das Stadtwerk und "Zukunft Gas" beschäftigten sich gemeinsam mit der Frage, wie Erdgas in den bestehenden Netzen durch Wasserstoff, Biogas und synthetische Gase ersetzt werden könne. Es gehe darum, die "werthaltige Infrastruktur" der Gasnetze auch für CO2-freie Energieträger zu nutzen und damit zukunftsfähig zu machen, schreibt Gehrig. Und darum, wie die Gasnetze als Bestandteil der kommunalen Wärmeplanung sinnvoll für bestehende und neue Gaskunden eingesetzt werden könnten.

Stadtwerke Wertheim haben Verband schon vorher verlassen

Die Stadtwerke Wertheim (Main-Tauber-Kreis) hatten den Verband bereits vor dem offenen Brief verlassen. Sie seien nur kurzfristig Mitglied bei "Zukunft Gas" gewesen, um die Umstellung der Busse auf Erdgasbetrieb zu fördern. Trotz der damaligen Unterstützung durch Werbung des Verbands sei aus der Umstellung nichts geworden, so Michael Berthold von der Geschäftsleitung. Deshalb hätten die Stadtwerke die Mitgliedschaft danach auch wieder gekündigt.

Stadtwerke Heilbronn schweigen bislang

Die Stadtwerke Heilbronn (SWHN) sind auf der Website von "Zukunft Gas" weiter als Mitglied gelistet. Bislang haben sie nicht auf die SWR-Anfrage reagiert. Sie hatten auch im Sommer 2023 gegenüber dem SWR zur Thematik geschwiegen.