Am Mittwoch durchsuchte der Zoll unter anderem in der Heilbronner Allee ein Objekt. Eine Sicherheitsfirma steht im Verdacht, Löhne nicht gezahlt und veruntreut zu haben.

Die Hauptzollämter Heilbronn und Karlsruhe haben wegen des Verdachts auf Vorenthaltung und Veruntreuung von Arbeitsentgelt am Mittwoch mehrere Objekte durchsucht. Im Fokus steht eine Sicherheitsfirma mit Sitz in Karlsruhe, wie die Staatsanwaltschaft Heidelberg mitteilte. Dabei wurden mehrere Privatwohnungen und Geschäftsräume an verschiedenen Orten durchsucht, unter anderem in der Heilbronner Allee.

Insgesamt waren 25 Beamte der Hauptzollämter Karlsruhe und Heilbronn gleichzeitig im Einsatz, um die Vernichtung möglicher Beweismittel zu verhindern. Mehrere Dokumente wurden sichergestellt. Diese gelte es jetzt auszuwerten. Die Staatsanwaltschaft habe Grund zur Annahme, dass die im Verdacht stehende Sicherheitsfirma aus Karlsruhe Löhne nicht gezahlt und veruntreut hat.