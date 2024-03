per Mail teilen

Auf einer Bundesstraße bei Tauberbischofsheim sind am Dienstag ein Auto und ein Rettungswagen zusammengestoßen. Bei dem Unfall wurden vier Menschen verletzt.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteite, war ein 86-jähriger Mann am Vormittag mit seinem Auto auf der B27 in Richtung Lauda-Königshofen-Gerlachsheim (Main-Tauber-Kreis) unterwegs. Kurz vor der Autobahnauffahrt fuhr von hinten ein Rettungswagen heran - mit Martinshorn und Blaulicht. Die beiden Fahrzeuge stießen aus noch ungeklärter Ursache zusammen, heißt es von der Polizei. Der Rettungswagen fuhr auf eine Verkehrsinsel auf und blieb dort beschädigt stehen.

Vier Menschen verletzt

Die Beifahrerin des 86-Jährigen sowie der Fahrer des Rettungswagens sowie seine beiden Mitfahrer wurden leicht verletzt. Bei den Mitfahrenden handelt es sich laut Polizei nicht um Patienten. Der Schaden liegt den Angaben zufolge bei rund 5.000 Euro.