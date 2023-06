Lösung für Künzelsauer Krankenhaus gefunden

per Mail teilen

Lange war unklar, was aus dem Krankenhausareal werden soll. Jetzt soll die Stadt das Gelände kaufen. Sie hat bereits Pläne.

Die Stadt Künzelsau kann das ehemalige Krankenhausareal Anfang 2024 kaufen. Der Kreistag des Hohenlohekreises stimmte am Montag dem Verkauf zu. Die Stadt wird das Krankenhausareal inklusive der Psychiatrischen Tagesklinik und des Ärztehauses mediKün übernehmen.

Kaufpreis wird noch geheim gehalten

Der Preis soll noch bis zur Gemeinderatssitzung am 18.7.2023 geheim bleiben, sagte Stadtsprecherin Elke Sturm dem SWR. Denn auch der Künzelsauer Gemeinderat muss dem Kauf noch zustimmen.

Nicht Teil des Kaufes sind die beiden Gebäude "Am Rösleinsberg". Eines davon wird für das neue Hospiz St. Elisabeth mit acht Plätzen umgebaut, welches im Laufe des kommenden Jahres öffnen soll. Landrat Mathias Neth (CDU) sieht dadurch die medizinische Versorgung in Künzelsau und im Landkreis gestärkt. Die Ausgangslage vor Ort sei gut für weitere Entwicklungen vor allem im haus- und fachärztlichen Bereich.

"Weil wir glauben, dass wir gemeinsam mit der Stadt und der Hohenloher Krankenhausgesellschaft GmbH hier auf für die Gesamtbevölkerung gutes erreichen können."

Stadtentwicklung für ganzes Areal möglich

Lange war unklar, wie es mit dem ehemaligen Krankenhaus weitergehen wird. Durch den Kauf erhalte die Stadt nun die Möglichkeit, das ehemalige Krankenhaus und das gesamte Gelände im Rahmen ihrer Stadtentwicklung zu gestalten, so Neth. Das Ziel sei der Erhalt und der Ausbau von medizinischen und gesundheitsnahen Dienstleistungen in den Gebäuden und auf dem Gelände des ehemaligen Krankenhauses, sagte der Künzelsauer Bürgermeister Stefan Neumann (parteilos). Der Gemeinderat soll dem Kauf am 18. Juli zustimmen.