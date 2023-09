per Mail teilen

"Stoppt das Krankenhaussterben" - unter diesem Motto findet am Mittwoch in Stuttgart eine Großdemonstration statt. Daran nehmen auch Krankenhausbeschäftigte aus der Region teil.

Allein von den Heilbronner SLK-Kliniken werden rund 160 Mitarbeitende nach Stuttgart fahren, um an der Großdemonstration teilzunehmen. Es handelt sich hauptsächlich um Beschäftigte aus der Verwaltung, damit die Patientenversorgung nicht beeinträchtigt wird. Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist auch SLK-Geschäftsführer Thomas Weber.

"Die Situation der Krankenhäuser ist schon dramatisch."

Massiv gestiegene Kosten

Bund und Länder hätten sich zwar im Juli auf die Eckpunkte einer Krankenhausreform geeinigt, eine Zusage der Politik, die Krankenhäuser finanziell zu stabilisieren, sei aber ausgeblieben, so Weber.

"Bevor die Krankenhausreform kommt, braucht es eine Reform der Finanzen."

In den letzten Monaten habe man erlebt, so der Geschäftsführer, dass viele Krankenhäuser in Deutschland begonnen hätten, Insolvenzanträge zu stellen, aufgrund einer Finanznot. Die Ursache liege darin, dass es ein Finanzierungssystem gebe, welches außertarifliche Steigerungen oder extreme Inflationssteigerungen nicht abbilde. "Deshalb muss das Finanzierungskonzept grundsätzlich überarbeitet werden. Dazu ist die Politik bisher nicht bereit." Deshalb ist es laut Weber notwendig, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Krankenhäuser nochmal auf die prekäre Situation aufmerksam machen.

SLK-Kliniken umstrukturiert

Die aktuelle Situation bei den SLK-Kliniken sei "glücklicherweise eine andere." In den vergangenen Jahren seien hier viele Hausaufgaben gemacht worden, sagt Weber. Konkret nennt er etwa die Schließung der Krankenhausstandorte Möckmühl und Brackenheim (Kreis Heilbronn), aber auch die Neubauten der SLK-Kliniken in Heilbronn und Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn). "In der Perspektive wird es natürlich auch für die SLK-Kliniken immer enger."

Kundgebung vor angeschlagener Rotkreuzklinik Wertheim

Neben den SLK-Beschäftigten werden auch Mitarbeitende der Krankenhäuser Bad Mergentheim, Tauberbischofsheim (beide Main-Tauber-Kreis) und Öhringen (Hohenlohekreis) nach Stuttgart fahren, ebenso vom Klinikum am Weissenhof in Weinsberg (Kreis Heilbronn). Die Gewerkschaft ver.di plant vor der finanziell angeschlagenen Rotkreuzklinik Wertheim (Main-Tauber-Kreis) um 14 Uhr eine Kundgebung.

"Die medizinische Versorgung im ländlichen Raum steht auf dem Spiel."

Die Gewerkschaft fordert einen Erhalt der Rotkreuzklinik und eine auskömmliche Finanzierung. Die Klinik hat vor kurzem ein sogenanntes Schutzschirmverfahren beantragt. Die wirtschaftlich angespannte Lage sei durch die hohen Inflationskosten und erhöhte Ausgaben durch Tarifsteigerungen entstanden, hieß es. Die Krankenhausfinanzierung reiche dafür nicht aus. In der Rotkreuzklinik Wertheim arbeiten rund 400 Mitarbeiter, die Klinik hat über 170 Betten.