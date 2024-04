Festnahme: Mann soll mehrere öffentliche Gebäude beschädigt haben

per Mail teilen

Ein 25-Jähriger steht im Verdacht mehrere öffentliche Gebäude, so auch das Landratsamt Heilbronn, mit Pflastersteinen beschädigt zu haben. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Von Januar bis März soll ein 25-Jähriger mehrere öffentliche Gebäude beschädigt haben, unter anderem das Landratsamt Heilbronn. Der Mann wurde bereits am 26. März festgenommen. Das teilten das Polizeipräsidium Heilbronn und die Staatsanwaltschaft Heilbronn am Donnerstagabend mit.

16 Scheiben am Landratsamt eingeworfen

Das erste Mal schlug der Mann am 24. Januar zu, als er mit mehreren Pflastersteinen insgesamt 16 Scheiben des Heilbronner Landratsamtes eingeworfen haben soll. Zwei Tage später ging es in Kirchheim am Neckar (Kreis Ludwigsburg) weiter. Hier soll der Mann auf ähnliche Weise die gläserne Eingangstür des Rathauses und die Fenster des gegenüberliegenden Polizeipostens beschädigt haben.

Ende Februar soll der 25-Jährige wieder in Heilbronn unterwegs gewesen sein und auch hier wieder mehrere Gebäude beschädigt haben, unter anderem ein Behördenzentrum, einen weiteren Polizeiposten und das Amtsgericht. Den Angaben nach soll der Mann insgesamt 21 Scheiben beworfen haben, der Schaden belaufe sich auf eine Summe im mittleren fünfstelligen Bereich. Ende März konnte er dann nach weiteren Ermittlungen in Bietigheim-Bissingen festgenommen werden. Er sitzt seit dem 27. März in Untersuchungshaft. Über die Hintergründe zu den Taten ist bisher nichts bekannt.