Bad Mergentheim: Mann stürzt von Dach und stirbt

In Silvesternacht

In der Silvesternacht ist ein Mann in Bad Mergentheim vom Dach gestürzt und gestorben. Im Krankenhaus verstarb er an seinen Verletzungen.

In Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) ist ein 34-jähriger Mann in der Silvesternacht von einem Hausdach gestürzt und gestorben. Laut Polizei lief er gegen 1:45 Uhr auf dem Dach eines Hauses umher und stürzte dann aus bislang ungeklärten Gründen vom Dach. Er soll ohne Fremdeinwirkung ausgerutscht sein, sich noch kurz an einem Balkon festgehalten haben, dann aber doch in die Tiefe gefallen sein. Er stürzte etwa acht Meter hinab. Der Rettungsdienst brachte ihn schwer verletzt in ein Krankenhaus, dort erlag er seinen Verletzungen.