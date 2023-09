Angespannte Lage in den Kommunen: Neue Flüchtlingsunterkünfte stoßen laut Gemeindetag auf große Widerstände in der Bevölkerung. Daher müssten Flüchtlingszugänge begrenzt werden.

Die Kommunen in Baden-Württemberg warnen vor einer Überlastung der Verwaltung angesichts anhaltend hoher Flüchtlingszahlen. Der Chef des Gemeindetags, Steffen Jäger, hat in einem Gespräch mit dem SWR angesichts dessen eine Begrenzung der Flüchtlingszugänge durch den Bund gefordert.

"Wenn wir jetzt nicht tatsächlich klare Signale von der Bundespolitik bekommen, die darauf ausgerichtet sind, wirksam auch eine Begrenzungsstrategie umzusetzen, dann müssen wir leider eine Stärkung des rechten politischen Randes befürchten", sagte Jäger.

Gemeindetags-Chef: Große Widerstände in Bevölkerung

Der Gemeindetags-Chef zeigte sich besorgt: Gegen neue Flüchtlingsunterkünfte gebe es große Widerstände und Zweifel in der Bevölkerung. Dies drücke sich auch in Anfeindungen gegen Verantwortliche in der Verwaltung aus. Es sei kaum mehr möglich, in einem Konsens neue Flüchtlingsunterbringungen zu realisieren. Dies sei angesichts der weiter zunehmenden Migrationszahlen allerdings dringend notwendig, so Jäger.

Zuletzt hatten im Burladinger Ortsteil Killer (Zollernalbkreis) Einwohnerinnen und Einwohner gegen eine neue Asylunterkunft im Ort protestiert. Bei zwei Infoveranstaltungen war Landrat Günther-Martin Pauli (CDU) mehrfach ausgebuht worden. Der Gemeinderat berät wegen des Protests heute Abend über eine alternative Unterbringung.

Kritik auch vom Chef des Städtetags

Laut Frank Mentrup (SPD), Präsident des Städtetags Baden-Württemberg, sind zunehmende Verunsicherung und Unzufriedenheit mit der Politik Gründe für die immer kritischere Stimmung in der Bevölkerung gegenüber Geflüchteten. "Was ich merke, ist, dass die Akzeptanz vor Ort deutlich sinkt", so der Städtetagschef, der auch Oberbürgermeister von Karlsruhe ist. Es gelte, ein stärkeres Verständnis für politische Abläufe und Entscheidungen und auch die Grenzen politischer Steuerung zu erreichen.

Zu den steigenden Zahlen der Geflüchteten geselle sich ein allgemeines Akzeptanzproblem von Politik, das nicht aus dieser Thematik alleine herrühre. Die Politik dürfe allerdings nicht den Fehler machen, mit Drohungen zu arbeiten oder mit Ankündigungen, die wie Drohungen wirken, sagte Mentrup. Es brauche klare, unmissverständliche Ansagen, an die man sich dann auch halte. "Wir brauchen einen Schulterschluss auf Augenhöhe", so der Präsident des Städtetags.

Rund 4.000 neue Geflüchtete in BW im August

Das Migrationsministerium in Stuttgart teilte auf Nachfrage des SWR mit: Im August dieses Jahres habe es 3.941 neue Asylzugänge in Baden-Württemberg gegeben - ein Monatswert, der deutlich über den Vergleichswerten der vergangenen Jahre liegt.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sieht die Forderungen, die Migration nach Deutschland zu begrenzen, allerdings kritisch. Faeser hatte einen ähnlichen Vorschlag von CSU-Chef Markus Söder zurückgewiesen. Zugleich betonte sie im ZDF heute journal, dass es ihrer Ansicht nach vor allem darauf ankomme, die Migranten in Europa solidarisch zu verteilen.