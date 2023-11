Winterdeko für Terrasse und Garten: So machen Sie es sich gemütlich

Im Winter müssen Balkon und Garten nicht trist aussehen. Wir geben Winterdeko-Tipps für draußen. Vom dekorativen Vogelfutter, winterlichen Arrangements, bis zum Türkranz ist alles dabei.

Im Herbst und Winter ist es leider nicht mehr so gemütlich im Garten. Laubbäume und Sträucher haben ihre Blätter verloren, die Blumen sind verblüht. Da bleiben nur noch die immergrünen Pflanzen und Nadelgewächse übrig.

Trotzdem kann man sich eine schöne Ecke einrichten im Garten oder auf der Terrasse. Am besten so, dass man sie gut sehen kann. Oder am Hauseingang, dann kann man sich jedes Mal erfreuen, wenn man nach Hause kommt.

Das sind die Ideen für eine gelungene Winterdekoration.

Winterpflanzen im Topf und Deko aus Metall

Ein paar robuste Häuschen aus Metall, ein paar Blumentöpfe mit Heidekraut, Gitterkraut oder einer Fettblattrosette machen schon was her. Ein paar Deko-Elemente aus Metall, die der Witterung trotzen und schon sieht es richtig gemütlich aus.

Dekorative Tasse im Winterlook

Dieses Arrangement ist so wunderschön schlicht und doch sehr dekorativ. Ein Kaffeebecher dekoriert mit Beeren, Hortensienblüten und einem Apfel. Da hat man doch gleich heimelige Gerüche in der Nase. Das Gesteck hält draußen unter einem Dach natürlich länger, als in der Wohnung. Aber es sieht auf jeden Fall gut aus, wo immer Sie es hinstellen.

Korb mit Heidekraut

Ein Korb mit Heidekraut, ein Teelicht in der Mitte, das ist schon fast ein Klassiker. Mit zusätzlichen Deko-Elementen lässt sich der Korb individuell gestalten.

Schlichter Türkranz für die Winterdeko

Schlicht und sehr passend für den Winter ist dieser Türkranz. Er ist aus

Haselnuss- und Buchsbaumzweigen gebunden. In der Mitte hängen Plätzchenausstecher in Herzform und Zapfen passen auch gut dazu. Ein Türkranz lässt sich auch prima aus Hortensien oder Hagebutten basteln.

Hingucker im Winter für Terrasse und Garten

Ein Übertopf im Antik-Look aus Metall gefüllt mit Tannenzapfen, Fruchtkapseln und Elchgeweih-Flechte. Vielleicht finden Sie auch noch was anderes im Garten oder beim Spaziergang im Wald, was sich eignet. Auf jeden Fall ist diese Deko für den Winter richtig schön anzuschauen. Wer mag, integriert eine Kerze, wie auf dem Bild.

Mit ein paar Blumen dekoriert kann auch eine Laterne ein schöner Hingucker werden.

Immergrünes Herz – zeitlos schön, auch im Winter

So eine schöne Idee! Ein Plätzchenausstecher in Herzform, gefüllt mit Moos und Steinrosen. Damit das Grün nicht durchfällt, kann man einen Boden aus Karton dazu basteln. Einfach den Ausstecher auf Karton legen, mit einem Stift drumherum malen und das Herz etwas größer ausschneiden. Also etwa einen halben Zentimenter oder auch etwas mehr. Kommt darauf an, wie breit der Ausstecher ist. Den Rand bis zur Linie in kleinen Abständen mit der Schere einschneiden und dann hochklappen. Dann kann man den Kartonboden in die Plätzchenform stecken.

Dekorativer Futterplatz für Vögel

Vogelfutter in Tassen füllen und in Bäume und Sträucher im Garten hängen. Das sieht nicht nur schön aus, da haben auch die Vögel im Winter was davon. Wichtig ist, dass man ein gutes Vogelfutter verwendet und es mit erhitztem Fett mischt. Man kann dafür Kokosfett in einem Mischungsverhältnis 1:1 verwenden. Die Masse in die Tassen füllen und jeweils ein Stöckchen reinschieben, damit die Vögel darauf sitzen und an das Futter kommen können. An einem schönen Schleifenband kann man die Tassen dann aufhängen. Am besten ist es allerdings, wenn diese Tassen unter einem Dach hängen. Dann wird das Futter garantiert nicht nass.

Deko in die Bäume hängen

Damit es im Winter nicht so trist im Garten aussieht, kann man auch Deko-Elemente aus Metall, bzw. Edelrost im Garten verteilen. Der Vogel auf dem Bild, eignet sich natürlich hervorragend, um ihn an einen Baum zu hängen. Es gibt aber auch viele andere Motive zum Aufhängen oder zum Aufstellen. Im Schnee sieht der Gartenschmuck besonders schön aus. Schauen Sie einfach im Garten-Center, im Baumarkt, im Blumenladen oder im Internet, was es da so gibt.

Rustikal, aber romantisch

Sieht diese verschneite Sitzgruppe nicht toll aus? Wenn Sie Stühle und Tische aus robustem Metall haben, dann können Sie diese auch im Winter stehen lassen. Ein Kerzenständer auf dem Tisch, ein paar Blumentöpfe mit Zuckerhutfichte oder Koniferen dazu und schon sieht es in Ihrem Garten so aus wie auf dem Foto.