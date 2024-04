Wir zeigen Ihnen mit unseren Deko-Ideen, wie Sie Balkon, Terrasse und Garten mit Deko und Blumen zu einer Wohlfühloase verwandeln. Der Trend 2024: Draußen wird zum zweiten Wohnzimmer.

Gemütlichkeit auf dem Balkon und im Garten ist die Hauptsache

Wow, sieht das nicht edel aus? Auf der Gartenmesse "Gartenträume" in Magdeburg wurden dieses Jahr diese Ölkerzen vorgestellt.

Sie bestehen aus Wasser, das mit Lebensmittelfarbe gefärbt ist und einer Schicht Rapsöl. Der Docht ist aus Küchenpapier gedreht und steckt in einer Halterung aus Plastik, die im Öl schwimmt. So lassen sich je nach Laune Ölkerzen in unterschiedlichen Farben zaubern. In diesem Beispiel befinden sich noch glänzende Glas-Nuggets, auch Glas-Drops genannt, in den Gläsern. Das peppt die Kerzen nochmal deutlich auf. Eine tolle Idee für stimmungsvolle Abende auf der Terrasse oder im Garten.

Man kann solche Kerzen auch selbst basteln. Dazu braucht man ein idealerweise durchsichtiges Gefäß, wie z.B. ein leeres Marmeladenglas, einen Korken und einen Docht. Das Glas füllt man zuerst zur Hälfte mit Wasser und danach mit Rapsöl.

Den Docht fädelt man durch eine circa fünf Millimeter dicke Korkscheibe und setzt ihn dann schwimmend auf das Öl. Der Docht darf dabei nur die Ölschicht berühren und nährt damit die Flamme. Sobald das Öl verbrannt ist, kommt der Docht mit dem Wasser in Verbindung und die Flamme geht aus. Lebensmittelfarbe und Glasnuggets verleihen dem Ganzen den besonderen Schliff.

Laternen für stimmunsgvolle Abende

Laternen sind fast schon ein Muss für Balkon oder Garten, weil sie ein tolles Ambiente zaubern. Man kann sie auf den Boden stellen oder aufhängen. Und wenn man sie in Gruppen in unterschiedlichen Größen aufstellt, sind sie nicht nur eine tolle Lichtquelle sondern auch echte Hingucker. Es gibt sie zudem in unterschiedlichen Stilen: mal modern, mal im Antik-Chic, im orientalischen Stil, in kräftigen Farben oder schwarz und weiß. Für jeden Gartenstil gibt es also auch die passenden Laternen.

Perlendeko für draußen basteln

Diese wunderschönen Perlen-Herzen sind nicht neu, aber sie sind zeitlos schön und machen sich super auf dem Balkon oder im Garten. Wer Sie selber basteln möchte, hat ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten. Man kann unterschiedliche Perlen im selben Farbton auswählen oder das Herz bunt gestalten. Die Auswahl bei der Form, der Größe und dem Material der Perlen ergibt viele Möglichkeiten. Wer mag kann auch Glaskristalle mit einbinden, die im Sonnenlicht Farbspiele erzeugen.

Windspiel mit Schleifenbändern für Balkon und Garten

Deutlich schneller und einfacher lassen sich Windspiele aus Schleifenbändern zaubern. Sie bringen Farbe auf den Balkon oder in den Garten. Sie bewegen sich elegant im Wind und können durchaus auch als dekorative Vogelabwehr eingesetzt werden.

Gardinen für den Balkon

Der Balkon oder die Terrasse wird immer mehr zum zweiten Wohnzimmer. Schicke Terrassenmöbel und Gardinen sorgen für echtes Wohnzimmerfeeling.

Und einen weiteren positiven Effekt haben die Gardinen auch. Sie schützen vor den neugierigen Blicken der Nachbarn.

Üppige Blumenpracht für Terrasse und Garten

Im Trend liegt wieder der englische Cottage Garten. Er steht für eine üppige Blütenpracht. Und diese Anmutung lässt sich auch mit Kübeln und größeren Blumentöpfen auf den Balkon, die Terrasse oder vor den Hauseingang zaubern.

Üppige Blüten, edle Rosen, ein harmonisches Farbspiel und blühende Staudenbeete, das zeichnet den englischen Cottage Garten aus. Im Frühjahr kann man sich auf jeden Fall schon mal Gedanken machen, ob und wie man den eigenen Garten umgestalten und aufwerten möchte.