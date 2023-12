Nachhaltig Geschenke verpacken zu Weihnachten

per Mail teilen

Wir geben Ihnen Tipps, wie Sie nachhaltig Ihre Weihnachtsgeschenke verpacken können. Da gibt es neben Stoff und Zeitungspapier einige Möglichkeiten.

Berge von Geschenkpapier unterm Tannenbaum müssen nicht sein. Am besten wäre es, ganz auf Geschenkpapier zu verzichten. Aber dann fehlt der Überraschungsmoment. Auf den muss man auch gar nicht verzichten. Wir zeigen, wie Sie nachhaltig Ihre Weihnachtsgeschenke verpacken können.

Setzen Sie auf Geschenkkartons

Pappschachteln gibt es in unterschiedlichen Formen, Größen und Farben. Und das Tolle ist, man kann Sie immer wieder neu befüllen. Geschenkkartons gibt es zwar auch mit Weihnachtsmotiven, aber neutrale Geschenkschachteln lassen sich auch für Geburtstage verwenden. Mit weihnachtlichen Schleifen und ein bisschen Deko bekommen die Schachteln dennoch einen weihnachtlichen Look verpasst. Kleine Weihnachtskugeln, Anhänger, ein bisschen Engelhaar oder kleine Tannenzweige eignen sich sehr gut dafür. Geschenkkartons sind auch generell eine gute Idee für all jene, die sich schwertun beim Geschenke verpacken.

Geschenkdosen sind auch eine gute Alternative

Gebäck und Stollen können in der Dose nicht nur gut aufbewahrt, sondern auch prima verschenkt werden. So spart man sich schon mal die Folie. Natürlich kann man auch andere Geschenke in der Dose verpacken und die Dose hält mit Sicherheit einige Weihnachten durch.

Geschenktüten wiederverwenden

Wenn man sorgfältig mit Geschenktüten umgeht, kann man auch sie mehrmals verwenden. Da man sie flach zusammenlegen kann, sind sie einfacher und platzsparender aufzubewahren als Geschenkkartons.

Furoshiki statt Geschenkpapier

Sie können Ihre Weihnachtsgeschenke auch mit Stoff verpacken. Furoshiki nennt sich die japanische Falttechnik. Im Internet findet man eine große Auswahl an Furoshiki-Stoffen mit den unterschiedlichsten Motiven und auch die Anleitungen dazu. Schauen Sie aber erst mal in Ihren Kleiderschrank, ob es da quadratische Halstücher gibt, die sich auch von der Größe her eignen. Mit Furoshiki lässt sich alles verpacken, sogar Weinflaschen und das ohne Klebeband und Schleifen. Mit ein bisschen Übung bekommt man das gut hin. Und wenn es beim ersten Mal nicht perfekt aussieht, dann einfach den Stoff aufbügeln und noch mal versuchen.

Nikolaus-Socken oder weihnachtliche Stoffbeutel nutzen

In diese schicken Nikolaus-Socken kann man natürlich auch Geschenke stecken. Das funktioniert auf jeden Fall gut mit kleineren Präsenten. Alle, die eine Nähmaschine haben, könnten auch mal über Stoffbeutel mit Kordelzug nachdenken. Mit einem schönen Weihnachtsstoff sieht das richtig gut aus. Und diese Beutel lassen sich waschen und mehrfach wiederverwenden. Und das Verpacken geht ruckzuck.

Geschenke in Zeitungspapier einpacken

Wer sich vom Papier so gar nicht lösen kann, der kann Zeitungspapier verwenden. Zeitungsseiten mit schönen, abgedruckten Fotos machen sich auf der Vorderseite von Geschenken besonders gut. Wenn Sie Notenblätter übrig haben, die Sie nicht mehr brauchen, können Sie die natürlich auch zum Verpacken verwenden.