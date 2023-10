Damit es am 31. Oktober schön gruselig wird, haben wir hier tolle Bastelideen für Halloween gesammelt. Von Girlanden bis zu schaurig-schönen Ideen für den Garten ist alles dabei.

Halloween-Girlande aus Fledermäusen

Für diese schöne Girlande braucht man schwarzes Tonpapier, organgefarbene Wolle, ein Heftgerät und Heftklammern. Damit die Fledermäuse genauso schön wie auf den Fotos aussehen, am besten erst eine Vorlage basteln. Jede Fledermaus besteht aus zwei Teilen: Aus Kopf und gefalteten Flügeln, die zusammengeheftet werden. Sind alle Fledermäuse fertig, werden sie an den Faden geheftet und dann kann die Halloween-Girlande auch gleich aufgehängt werden. Falls Sie sich mit dem Basteln der Vorlage schwer tun, dann schauen Sie einfach mal in Internet. Dort gibt es eine Menge an Vorlagen für Fledermäuse aus Papier.

Vielseitig verwendbar: Bunte Fledermäuse basteln

Wer es lieber buner mag, der kann diese lustigen Fledermäuse aus buntem Tonpapier basteln. Auch hier ist eine Vorlage hilfreich. Neben dem Tonpapier in verschiedenen Farben braucht man Wolle, Klebstoff und weißes Papier für Augen, Zähne und Ohren und einen schwarzen Stift. Die Fledermäuse kann man anschließend ans Fester kleben oder auf dem Esstisch verteilen. Happy Halloween!

Halloween-Deko: Gruselige Geister aus Stoff

Diese Stoffgeister sind wirklich sehr gelungen. Zum Nachbasteln braucht man einen dünnen weißen Stoff, einen schwarzen Textilstift, weiße Lampions und transparenten Faden. Die Lampions kauft man am besten als Lichterkette oder hat sie im besten Falle schon zu Hause.

Leuchtende Kürbisse und schwebende Geister für Halloween basteln

Die genaue Anleitung für die leuchtenden Kürbisse aus einem Abluftschlauch und die schwebenden Geister gibt es im Video. Eine Material-Liste und Tipps gibt es natürlich auch.

Einfache Bastel-Idee: Geister aus Butterbrottüten

Butterbrottüten sind nicht nur praktisch und fast jeder hat sie zu Hause. Man kann sie auch zum Basteln verwenden. Im Handumdrehen kann man mit Kindern lustige Geister draus basteln. Eine Girlande kann man auch wunderbar mit diesen Papier-Geistern gestalten.

Serviettenringe für die Halloween-Party

Diese Idee für die Halloween-Party ist genau das Richtige für alle Häkel-Fans. Sie brauchen für diese Serviettenringe nur weiße und schwarze Wolle, Füllmaterial und schwarze Perlen. Diese Bastelidee ist natürlich etwas zeitaufwendiger.

Gruselige Blätter mit Gesicht

Wer sich für diese Deko-Idee entscheidet, sollte rechtzeitig Blätter sammeln und pressen. Dann braucht man nur noch die Grimassen mit einem schwarzen, wasserfesten Permanent-Marker aufmalen. Auf dem Esstisch oder auf dem Halloween-Büffet sieht das bestimmt richtig gut aus.

Der neue Trend? Kürbishäuser statt fieser Kürbisgrimassen

Wie wäre es in diesem Jahr mit einem Kürbishäuschen zu Halloween, statt einem Kürbis mit fieser Fratze? Die Häuschen lassen sich individuell gestalten und beleuchten. Und sie haben irgendwie was Magisches an sich. Bleibt nur die Frage: Wer wohnt da eigentlich drin? Eine Hexe? Eine Fee? Aber das entscheiden Sie einfach selbst.

Halloween-Deko für den Garten

Auch der Vorgarten lässt sich wunderbar zu Halloween dekorieren. Zum einen mit dem Klassiker: einem geschnitzten Kürbis-Gesicht. Allerdings hier in einer sehr kreativen Variante.

Und dann gibt es da noch die Hexe, die auf dem Besen unterwegs war und nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Da gucken nur noch die Füße raus. Für diese amüsante Idee braucht man zwei gleich lange Plastikrohre, eine alte Strumpfhose oder alte Kniestrümpfe und ein paar Damenstiefel, die werden einfach auf die Rohre gesteckt.