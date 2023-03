Clematis schneiden und pflegen – alles Wichtige über die Kletterpflanze

Die Clematis, auch Waldrebe genannt, ist eine der am schönsten blühenden Kletterpflanzen überhaupt. Mit ein paar Tipps zu Standort, Schnitt und Dünger kann man ihren besonderen Ansprüchen gerecht werden. Was Sie dazu unbedingt wissen sollten, erfahren Sie hier:

Sie liebt Sonne am "Kopf", also an den Trieben, und kühlen Schatten am "Fuß", also im Wurzelbereich.

Die Clematis mag keine verdichteten, zu trockenen oder nassen Böden. Der Boden muss tiefgründig und humusreich sein.

Clematis der Sorte "Nelly Moser" picture-alliance / Reportdienste Bildagentur-online/Mueller-McPhoto

Idealerweise schneidet man nach dem Winter von Ende März bis Mitte April.

Ganz wichtig: Für den Rückschnitt der Clematis kommt es auf die Sorte an!

Die Wildarten Clematis montana und die Clematis alpina (also die Berg- und die Alpen-Waldrebe) werden möglichst gar nicht zurückgeschnitten.

und die (also die Berg- und die Alpen-Waldrebe) werden möglichst gar nicht zurückgeschnitten. Bekannte Zuchtsorten wie Nelly Moser und The President , die schwach wachsen, schneiden wir leicht zurück. Maximal ein Drittel der Trieblänge.

und , die schwach wachsen, schneiden wir leicht zurück. Maximal ein Drittel der Trieblänge. Sorten, die sehr stark wachsen wie zum Beispiel Jackmannii und die Clematis viticella (italienische Waldrebe), schneiden wir stark zurück um mindestens die Hälfte der Trieblänge.

Clematis der Sorte "Montana" mit zartrosa Blüten. picture-alliance / Reportdienste Loop Images | Nigel Kirby

Gerade die stark wachsenden Arten brauchen einmalig im Frühjahr eine Düngergabe von etwa 50 Gramm organischem Volldünger. Die Wildarten, die ja nicht zurückgeschnitten werden, brauchen keine regelmäßige Düngung.

Mit der farbenfrohen Kletterpflanze wird jeder Gartenzaun zum absoluten Hingucker. picture-alliance / Reportdienste PantherMedia

Leider ja. Die sogenannte Clematis-Welke ist eine Pilzkrankheit, die vor allem bei den starkwachsenden Sorten auftritt und besonders dann, wenn der Boden zu nass ist. Die italienische Waldrebe ist übrigens von der Clematis-Welke nicht betroffen. Auch das ist ein Plus.

Das sind die Clematis-Sorten, die zweimal im Jahr blühen, also im Mai/Juni und dann nochmal im Juli/August. Gute Beispiele dafür sind Nelly Moser in tollem Weiß/Rosa und The President in edlem Dunkelblau.

Clematis der Sorte "The President" mit tollen blauen Blüten. picture-alliance / Reportdienste Manfred Ruckszio/OKAPIA

Was viele nicht wissen: Clematis lassen sich recht einfach selbst vermehren!

So funktioniert die Vermehrung der Pflanzen Während der Blütezeit werden Triebstücke von 12 bis 15 Zentimeter Länge, die nicht zu weich sein dürfen, geschnitten. Dabei muss pro Steckling immer oben und unten ein Blattpaar sein, mit sichtbaren austriebsfähigen Knospen. Am unteren Ende, das in die Erde gesteckt wird, werden die Blätter entfernt und dann wird der Steckling etwa zur Hälfte in einen mit Blumenerde gefüllten Topf gesteckt. Eine Plastikfolie oder eine abgeschnittene Plastikflasche über dem Steckling sorgen für Gewächshausklima und schon nach ungefähr vier Wochen bilden sich neue Wurzeln und Triebe. Die Folie oder Flasche wird entfernt und der Topf wird im Halbschatten aufgestellt. Im Herbst ist dann die neue Clematispflanze bereit zum Verschenken oder selbst Einpflanzen.

"Ich bin ganz klar ein Fan der italienischen Waldrebe, Clematis viticella. Die blüht toll in vielen Farben und ist extrem robust und langlebig."