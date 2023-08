Gartenarbeit im Sommer lohnt sich. Wenn Sie verwelkte Blüten bei Rosen, Stauden oder Sommerflieder jetzt wegschneiden, können Sie ihre Pflanzen bis in den Herbst in voller Pracht genießen. Unser Gartenexperte gibt Tipps, wie Sie dabei am besten vorgehen.

