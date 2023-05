Über den Flohmarkt schlendern, kleine Schätze, günstige Gebrauchsgegenstände oder Sammlerstücke entdecken, das macht den Reiz des Trödelmarktes aus. Wir stellen Ihnen die schönsten Flohmärkte in Rheinland-Pfalz vor.

Nachbarschaftsflohmarkt in Speyer

Nachtflohmarkt in Mainz mit Event-Charakter

Pfingstmarkt in Mayen

In Speyer verwandeln sich in diesem Sommer wieder Hauseingänge, Hinterhöfe und Gärten zu einem großen Nachbarschaftsflohmarkt. Das Angebot ist so vielfältig wie die Bewohner. Und die haben den Vorteil, dass sie quasi vor der Haustür ihre Sachen verkaufen können. Die Nachbarschaftsflohmärkte gibt es in unterschiedlichen Stadtteilen.



Samstag, 10. Juni 2023 10-16 Uhr Speyer Süd

Samstag, 17. Juni 2023 10-16 Uhr Oberkämmerer

Samstag, 24. Juni 2023 10-16 Uhr Speyer West

Samstag, 01. Juli 2023 10-16 Uhr Kernstadt

Mal ein etwas anderer Flohmarkt ist der Nachtflohmarkt im Alten Postlager in Mainz. Dort können Interessierte von 17-23 Uhr an diversen Ständen Kleidung, Kunst, Trödel und neue Lieblingsstücke entdecken. Außerdem bieten verschiedene Mainzer Labels ihre Produkte an. Dazu gibt es Live-Musik und einen DJ. Verhungern muss auch niemand, denn es gibt Streetfood unterschiedlicher Mainzer Gastronomen. Besucher müssen Eintritt zahlen.

Samstag, 13. Mai 2023 17-23 Uhr

Am Pfingstsonntag und Pfingstmontag ist wieder Trödelzeit in Mayen. Über 500 Stände, verteilt über die Innenstadt, bieten Schnäppchen und Liebhaberstücke. Drehorgelspieler sorgen für den nostalgischen Sound und Essen und Trinken gibt es an zahlreichen Imbissständen. Für Kinder gibt es einen eigenen Trödelplatz und Kinderkarussells.

Sonntag, 28. Mai 2023

Montag, 29. Mai 2023

Haben Sie einen besonderen Flohmarkt-Tipp?

Flohmärkte gibt es viele, doch wohin lohnt auch eine längere Anfahrt? Welcher bietet etwas ganz besonderes? Und welchen Termin sollte man sich im Terminkalender schon mal rot anstreichen? SWR4.de sucht nach weiteren schönen Flohmärkten in Rheinland-Pfalz. Schreiben Sie uns, wenn Sie der Meinung sind, dass man diesen Flohmarkt nicht verpassen sollte.

Schicken Sie uns Ihre Tipps zu den schönsten Flohmärkten in BW und RLP