Im April und Mai ist die perfekte Zeit, um Erdbeeren zu pflanzen. Ob im Garten, auf dem Balkon oder auf der Terrasse: Diese Sorten lohnen sich - und das ist beim Setzen zu beachten.

Wann Erdbeeren im Garten pflanzen?

Welche Erdbeeren eignen sich, wann kann man ernten?

Welche Erdbeersorten sind besonders süß, aromatisch oder ertragreich?

Welchen Boden und welchen Standort brauchen Erdbeerpflanzen?

Wie soll man Erdbeeren düngen?

Wie baut man Erdbeeren auf dem Balkon oder auf der Terrasse an?

Welche Pflege brauchen Erdbeerpflanzen und wie kann man sie vermehren?

Erdbeeren kann man natürlich im Garten und im Hochbeet anbauen - das ist der Klassiker. Aber man kann die gesunden und aromatischen Früchte auch ideal in einem großen Balkonkasten oder Kübel reifen lassen. So ist Ernten sogar auf dem Balkon oder auf der Terrasse möglich.

Die beste Pflanzzeit für Erdbeeren im Garten geht von Ende April bis Mitte Mai. Immertragenden Sorten können auch noch bis August oder gar September gesetzt werden.

Bei einigen Pflanzen können Sie - je nach Sorte - zwischen Ende Juni und Ende Juli für etwa drei bis vier Wochen in intensiver Menge ernten. Das sind die einmaltragenden Erdbeeren mit einem zu einem bestimmten Zeitpunkt guten Ertrag.

Viele reife Früchte innerhalb weniger Wochen etwa zum Einkochen, das bieten einmaltragende Pflanzen. dpa Bildfunk picture-alliance / Photoshot | Michael Warren

Die andere Gruppe nennt sich immertragenden Erdbeeren. Sie bilden ab Ende Juni die ersten Früchte und liefern bis Ende Oktober leckeren Nachschub, also satte vier Monate Ertrag in gleichmäßigen, aber kleineren Mengen.

Im Beet werden die einmaltragenden Sorten mit 25 Zentimetern Abstand von Pflanze zu Pflanze und mit 60 Zentimetern Reihenabstand gepflanzt. Mit diesem Pflanzabstand liefern die Erdbeeren eine reiche Ernte. Sie sind ideal zum Essen und Backen und zum Einkochen von Marmelade oder Einfrieren.

Erdbeeren sind mehrjährig - und müssen doch ersetzt werden Erdbeerpflanzen können überwintern und behalten ihre volle Wachstums- und Ertragskraft über drei Jahre. Dann sollten sie durch neue Pflanzen ersetzt werden. Diese kann man auch selber vorziehen, idealerweise zwischen Ende Januar und Mitte März. Wenn die Pflänzchen ein halbes Dutzend Blätter gebildet haben, kann man sie pikieren.

Welche Pflanzen man kaufen sollte, hängt davon ab, wann und wofür man ernten möchte. Im Frühjahr gibt es überall vorgezogene Jungpflanzen im Topf zu kaufen - um im gleichen Jahr zu ernten, auch wenn der Ertrag dann noch gering ist. Alternativ kann man Frostpflanzen kaufen, die schon ein Jahr alt sind und überwintert haben. Sie bringen gleich schon mehr Ertrag.

Empfehlenswerte Sorten: Diese einmaltragenden, "klassischen" Erdbeersorten lohnen sich " Elvira" ist eine sehr gute Frühsorte mit hellroten Früchten.

ist eine sehr gute Frühsorte mit hellroten Früchten. " Mieze Schindler" ist die Wiederentdeckung einer alten, sehr bewährten Sorte. Sie hat nicht zu große Früchte, diese haben aber ein tolles Aroma.

ist die Wiederentdeckung einer alten, sehr bewährten Sorte. Sie hat nicht zu große Früchte, diese haben aber ein tolles Aroma. "Praline" bildet große dunkelrote Früchte, die einen Hauch von Walderdbeeraroma haben.

Naschen die ganze Saison über: Diese immertragenden Erdbeersorten lohnen sich " Diamante" bildet schöne große Erdbeeren von Juni bis Oktober aus.

bildet schöne große Erdbeeren von Juni bis Oktober aus. "Klettertoni" ist eine Lieblingssorte für Blumenampeln oder Kübel: Die Klettererdbeere, die am Spalier bis zu einem Meter und 20 Zentimeter hochrankt, liefert von Juni bis Oktober kleine, aber überaus aromatische Früchte.

Die Erdbeerpflanze ist bei der Bodenauswahl wählerisch: Die Erde sollte leicht sauer sein und viel Humus enthalten. dpa Bildfunk picture alliance / PantherMedia | Ian Lishman

Erdbeerpflanzen sind, was den Boden betrifft, ein bisschen wählerisch. Sie lieben leicht sauren Boden und viel Humus. Der Boden sollte locker und feinkrümelig sein. Zur Bodenverbesserung eignen sich Erden mit Kokosfasern. Balkon- und Terrassengärtner verwenden für die Pflanztöpfe am besten Aussaaterde oder Kräutererde. Generell gilt bei der Wahl, dass torffreie Erde das Klima schont.

Keinen Kompost zum Pflanzen verwenden Für Erdbeerpflanzen sollte man auf keinen Fall eigenen Kompost oder Komposterde verwenden. Der Salzgehalt darin ist zu hoch und die Erdbeerpflanzen würden nicht gut gedeihen!

Ansonsten brauchen Erdbeerpflanzen einen sonnigen Standort und eine sehr gleichmäßige Wasserversorgung - also weder Staunässe noch lange Trockenphasen. Ideal ist, wie bei vielen Pflanzen, das Gießen am Morgen.

Erdbeeren immer nach der Ernte düngen, am besten mit einem organischen Beerendünger, der sehr langsam wirkt. Darüber hinaus sind Erdbeerpflanzen recht pflegeleicht. Unkräuter sollte man dennoch das ganze Jahr über jäten und das Beet nach Starkregen vorsichtig lockern. Nach der Ernte kann man das alte Laub abschneiden.

Auch direkt nach dem Anpflanzen empfiehlt es sich zu düngen Erdbeeren direkt nach der Pflanzung düngen, wenn sich die ersten kleinen, neuen Blätter bilden. Dann gibt es als Wachstumshilfe 60 Gramm Beerendünger pro Quadratmeter.

Die immertragenden Erdbeerpflanzen pflanzt man in einem Kübel mit mindestens zehn Litern Erdvolumen. Man kann sie aber auch in einem Balkonkasten, der mindestens 20 Zentimeter breit ist, oder in einer großen Blumenampel pflanzen. Die Früchte kann man toll während des ganzen Sommers pflücken und gleich naschen.

Erdbeeren müssen beim Pflanzen gut feuchte Erdballen haben. Es ist wichtig, dass das "Herz" der Pflanze nicht mit Erde bedeckt wird. Eine gleichmäßige Feuchtigkeit ist in der Anwachszeit, also den ersten drei bis vier Wochen, extrem wichtig.

Tipp: So kann man Erdbeeren selbst vermehren Erdbeerpflanzen sind mehrjährig. Sie bilden meistens Ableger, auch Ausläufer genannt. Diese kann man abschneiden und in kleine Töpfe mit Aussaaterde pflanzen. Nach ungefähr vier Wochen sind die Töpfe durchwurzelt und man kann die selbst vermehrten Erdbeerpflanzen ins Beet setzen. Einziger Wermutstropfen: Die Selbstvermehrung sollte man nur einmal bei einer Pflanzengeneration machen – danach leidet die Wuchskraft. Nach drei Jahren sollte man neue Pflanzen kaufen, die in der Gärtnerei vorkultiviert sind. Oder eben selbst Setzlinge ziehen.

