DIY-Idee zu Weihnachten: Adventskalender basteln für Männer

per Mail teilen

Adventskalender für Männer selber machen, befüllen und den Liebsten so in der Weihnachtszeit täglich mit Geschenken überraschen. Tolle DIY-Ideen und Last-Minute-Adventskalender.

Was kann man einem Mann in den Adventskalender packen?

Wenn Sie ihrem Liebsten oder dem besten Freund kein Adventskalender-Set kaufen wollen, sondern zur Adventszeit mit einem selbst gemachten Weihnachtskalender überraschen möchten, finden Sie hier ein paar Ideen zum Befüllen. Außerdem auch Anregungen für DIY-Adventskalender.

Schokolade

Tee

Mini-Honig

Müsli- oder Fitnessriegel

Deko-Sticker

Kartenspiel

Socken

Boxershorts

Flaschenöffner

Werkzeug

Schlüsselanhänger

Parfüm

Duschgel

Handcreme

Bartöl

Massage-Gutschein

Bio-Saatgut

Gewürze

Adventskalender selber machen mit Gläsern

Adventskalender aus Gläsern. IMAGO IMAGO / Westend61

Eine einzigartige DIY- und Upcycling-Idee ist dieser Weihnachtskalender. Sie benötigen Gläser in verschiedenen Größen. Dafür sammeln Sie am besten leere Senf-, Soßen- und Marmeladengläser. Außerdem Kreidesprühlack oder Wandfarbe sowie einen Kreidestift. Zum Verzieren, Stoffreste und Garn. Zuerst werden die Gläser gereinigt und die alten Etiketten entfernt. Danach gut abtrocknen und bemalen oder besprühen. Wer es sich ganz einfach machen möchte, tunkt die Gläser einfach in den Farbeimer und stellt sie danach zum Trocknen auf. Anstelle einer einfachen Nummerierung sind auch kleine Rechenaufgaben oder schöne Zeichnungen möglich.

Adventskalender für Papa selber basteln

Wenn die Kinder für Papa einen Adventskalender basteln wollen, eignet sich diese einfache Bastelidee aus Toilettenpapierrollen. Dafür brauchen Sie 24 leere Klorollen oder 12 leere Rollen Küchenpapier. Außerdem benötigen Sie 4-5 Bögen Buntpapier (am besten in Rot und Braun für die Dächer), (Wasser)Farben zum Anmalen der Rollen, Glitzerstifte oder Filzstifte, um Türen und Fenster zu malen, Schere und Kleber. Zuerst werden alle leeren Toilettenpapierrollen farbig angemalt. Wenn sie getrocknet sind, kann man Fenster und Türen auf die Rollen malen. Für die Dächer werden Halbkreise aus dem Buntpapier geschnitten. Den Kleber an die Hälfte des Randes der Längsseite auftragen und die andere Hälfte aufdrücken.

Weihnachtskalender basteln für Männer aus Schachteln

Adventskalender aus kleinen Schachteln. IMAGO IMAGO / Shotshop

Eine schöne Idee für einen Kalender im Advent ist auch die Variante mit kleinen Schachteln oder Boxen. Diese können Sie fertig kaufen oder aber selbst falten. Sie können die Boxen dann mithilfe einer Schnur an einem Ast befestigen und im Wohnzimmer aufhängen. Die Anleitung zum Basteln einer kleinen Schachtel finden Sie auch noch einmal am Ende der Seite.

Geschenkbox mit Deckel basteln

Werkzeug-Adventskalender mit Tüten

Adventskalender aus Papiertüten dpa Bildfunk picture alliance / Zoonar | Firn

Diese einfache Version eignet sich hervorragend für einen selbst gemachten Werkzeug-Adventskalender. Die Tüten können Sie in unterschiedlichen Größen kaufen, sodass sich sowohl kleines als auch großes Werkzeug und Zubehör darin verstauen lässt. Verschließen lassen sich die Tüten mit kleinen Wäscheklammern oder auch mit hübschem Klebeband. Zum Verzieren die Tüten bemalen, stempeln oder schöne Karten mit den entsprechenden Zahlen darauf basteln.

Wiederverwendbarer Adventskalender - kaufen und befüllen

Dieser Last-Minute-Adventskalender zum Befüllen kann auch in den darauffolgenden Adventszeiten verwendet werden. Dafür 24 Jute Säckchen kaufen und mit etwas Eukalyptus oder Tannenzweigen und Geschenkanhängern verzieren. Die Säckchen können entweder mit einem Filzstift direkt beschriftet werden oder Sie basteln kleine Anhänger aus Pappe und knoten diese an die Säckchen.

Deko im Advent und günstiger Adventskalender 2022

Eine simple, kostengünstige und dennoch schöne Idee: ein Kerzen-Adventskalender. IMAGO IMAGO / Gianna Schade

Es müssen nicht immer viele Geschenke sein. Ihr Mann oder Freund freut sich bestimmt auch über eine kleine Aufmerksamkeit wie diesen Kerzen-Adventskalender. Außerdem ist er eine tolle Advents-Deko. In einem Glas mit Schraubverschluss bewahren Sie 24 weiße Kerzen auf. Auf den Deckel kleben sie einen Kerzenhalter. Jeden Tag kann eine Kerze aus dem Glas genommen und angezündet werden. An Weihnachten ist das Glas leer.