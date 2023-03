SWR4 am Morgen

Aufstehen mit SWR4 - schöner kann ein Tag nicht beginnen!

Am Morgen erfahren Sie alles Wichtige vom Abend, aus der Nacht und für den kommenden Tag. Was hat sich in der Welt, im Bund und in den rheinland-pfälzischen Regionen ereignet und über was spricht man im Land?

Unsere Morgensendung ist munter, freundlich, frisch und kurzweilig. Und musikalisch gibt's natürlich nur das Beste vom Besten zu hören.

Bei aller Aktualität legen wir aber morgens besonders viel Wert auf Unterhaltung und Service. Ganz oben stehen dabei die aktuelle Verkehrslage und die Wetteraussichten.

Wie wird das Wetter und welche spannenden Wetterphänomene erleben wir gerade? Unsere Wetterexperten Anja Awolin und Stefan Bender wissen es! Klicken Sie einfach auf die Bilder, um mehr über Anja Awolin und Stefan Bender zu erfahren!