Isabel Karpenkiel

Wenn ich keine Moderatorin geworden wäre … hätte ich ein Café und würde dort meine selbstgebackenen Kuchen anbieten.



Wenn ich nachts Hunger habe … war ich lange aus und esse vermutlich Käse, denn...



in meinem Kühlschrank findet man immer … Käse! In jeglicher Form – als Frischkäse, Käse in Scheiben, gerieben oder auch am Stück (ich liebe den "Scharfen Maxx").



Gerne einmal kennenlernen möchte ich … Terence Hill – mein Lieblingsschauspieler, seit ich klein bin.



3 Monate freie Zeit … am liebsten würde ich … reisen, reisen, reisen! In Länder, in denen ich noch nicht war.



Mein liebstes Möbelstück … auch, wenn es langweilig ist: mein Bett. Ich liebe es zu schlafen und tue das auch gerne ausgiebig, wenn ich keinen Frühdienst habe.



Das wollte ich immer schon mal machen, habe mich aber bisher noch nicht getraut: Gleitschirmfliegen oder Fallschirmspringen.



Meine Lieblingsfächer in der Schule … waren Musik und Mathe.



Mein schlimmstes Fach in der Schule ... war Physik – verstehe ich bis heute nicht.



Dieser Versuchung kann ich nicht widerstehen: Schokolade in jeglicher Form. Egal, ob als Kuchen, Eis, Nachtisch oder Praline.