Marlies Blume und Fidelius Waldvogel sind das schwäbisch-badische Traumpaar

Sie ist Schwäbin, er ist Badener - Marlies Blume und Fidelius Waldvogel zeigen die Unterschiede zwischen den Volksgruppen auf, aber auch warum Baden und Württemberg einfach zusammengehören.

Martin Wangler

Geburtstag 11.06.1969 Geburtsort Freiburg im Breisgau Wohnort Breitnau Berufe Zimmermann, Schauspieler, Kabarettist

Heike Sauer

Geburtstag 06.06.1973 Geburtsort Göppingen Wohnort Ulm Beruf Bühnentänzerin, Tanzpädagogin, Kabarettistin

Das schwäbisch-badische Traumpaar

Beim BaWü-Menü mit Marlies Blume und Fidelius Waldvogel wird gefeiert, gelacht, gesungen und getanzt. Es wird geärgert, gereizt, gestritten und gemeinsam gewonnen. Dabei stehen immer die Unterschiede, aber auch die Gemeinsamkeiten von Schwaben und Badenern im Vordergrund - und der Gewinn eines gemeinsamen Baden-Württembergs.

Marlies Blume - Tanzbein und schwäbische Pointen

Heike Sauer, wie Marlies Blume im richtigen Leben heißt, machte zuerst eine dreijährige Ausbildung an der Iwanson International School of Contemporary Dance in München zur Bühnentänzerin und Tanzpädagogin und entdeckte gleichzeitig ihre Liebe zu Pantomime, Choreografie und Straßentheater. Als sie wegen einer Verletzung ihre Tanzleidenschaft nicht mehr ausleben konnte, sattelte sie um, blieb aber der Bühne treu. So wurde 1995 die Schwäbisch schwätzende und ganz in rosarot gekleidete Marlies Blume geboren - herzerfrischendes und intelligentes Kabarett, weit weg vom platten Schenkelklopftheater. Neben vielen Soloprogrammen gab und gibt es auch immer wieder Co-Produktionen - so auch mit Martin Wangler alias Fidelius Waldvogel im BaWü Menü als das schwäbisch-badische Traumpaar.

Fidelius Waldvogel - Schauspielkunst und Kabarett im badischen Dialekt

Vor über 20 Jahren absolvierte Martin Wangler, wie Fidelius Waldvogel bürgerlich heißt, seine Schauspielausbildung an der Hochschule "Mozarteum" in Salzburg. Es folgten Engagements bei den Festspielen Salzburg, am Landestheater Innsbruck, am Staatstheater Oldenburg und bis 2003 am Stadttheater Ingolstadt. Martin Wangler ist freier Schauspieler, Kabarettist und Musiker. In seinen Abendprogrammen verkörpert er die Figur des Schwarzwälders "Fidelius Waldvogel" und brilliert witzig, spritzig und einfallsreich in seinem badischen Dialekt. Vielen ist der Schauspieler auch als "Bernd Clemens" in der SWR Schwarzwald-Serie "Die Fallers" bekannt.

Der BaWü Menü-Trailer mit Marlies Blume und Fidelius Waldvogel