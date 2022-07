per Mail teilen

Maik Schieber ist bei SWR4 Baden-Württemberg der Mann für die große Bühne. Als SWR4 Party-DJ feiert und tanzt er mit den Besuchern der SWR4 Schlagerparty und singt aus voller Kehle – auch vor großen SWR4 Konzerten gemeinsam mit den Besuchern.

Außerdem kümmert er sich als Musikredakteur um das Musikprogramm von SWR4 Baden-Württemberg, um prominenten Studiogäste und vieles mehr. Wenn er gerade nicht schon wieder auf dem Sprung ist zur nächsten Veranstaltung irgendwo in Baden-Württemberg um Sie zu treffen!



Maik Schieber SWR Foto: Alexander Kluge

Mit oder ohne Mikro?

In der Tat funktionieren alle meine Jobs nur mit einem Mikrofon. Die SWR4 Schlagerpartys, das Ansagen der großen Stars, Künstler-Interviews und Moderationen. Was wäre ich also ohne? Übrigens: Die besten Mikrofone der Welt kommen alle aus Deutschland und Baden-Württemberg.

Neigschmeckt oder aus dem Ländle?

Aus dem Ländle und in und um Stuttgart zuhause.

Mein Ziel ist es, in allen 1.101 Gemeinden Baden-Württembergs mal übernachtet zu haben.

Bei rund 130 Hotel-Nächten pro Jahr müsste das zwar machbar sein, aber es gibt halt auch Doppelungen. Aber wegen der vielen Veranstaltungen/Auftritte kenn' ich mich „ganz gut“ aus im Land.

Kaffee oder Tee?

Kaffee natürlich. Und das zu jeder Uhrzeit. Was sich nicht auf den Schlaf auswirkt.

Geheimnis: Auch in der Tasse auf der Bühne ist immer: Kalter Kaffee!

Süß oder salzig

Leider alles. Maßhalten ist nicht meins.

Wenn ich mich entscheiden müsste, dann: Schwäbischer Zwiebelrostbraten mit Spätzle, Kartoffelsalat und Bratkartoffeln und viel Soß‘. Dazu ein trockener Rotwein – der darf auch aus dem Badischen sein. ;-)

Tatort oder Tagesschau?

Genau in dieser Reihenfolge. Aber nicht um 20.00 Uhr und 20.15 Uhr. Es lebe die ARD-Mediathek!

Übrigens geht ein Tatort mit mir mind. 2 ½ Stunden, da ich die Pausen-Funktion intensiv nutze. Es gibt so viel zu besprechen.

Berge oder Meer?

Kein Meer ohne Berge. Die Mischung aus beidem ist genial. Z.B. auf Gran Canaria oder Kreta. Dort bin ich oft anzutreffen.

Wenn ich mir‘s also recht überlege: Eine Insel muss es halt sein!

Vesper oder 5-Gänge-Menü?

Beides zu seiner Zeit. Ich liebe die Haute Cuisine. Und ein deftiges schwäbisches Veschper mit einem Wein aus dem Remstal… Wer kann dazu schon „nein“ sagen?

Glas halbvoll oder halbleer?

Ich hasse halbvolle Gläser. Noch weniger mag ich halbleere Gläser. (Dennoch werden sie gerne mal serviert.) Wir bewundern doch auch den Vollmond und nicht den Halbmond.