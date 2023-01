Die gegebene Antwort ist

Kürschner*innen stellen Kleidung aus Fell her, zum Beispiel Mäntel, Jacken oder Mützen. Der Beruf ist nicht mehr so weit verbreitet, wie er einmal war, denn Felle und Leder sind nicht mehr so in Mode. Stattdessen kommen heutzutage häufiger Kunstpelze und Kunstleder zum Einsatz.