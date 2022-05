Das ist der "Hämmerle" - Bernd Kohlhepp

per Mail teilen

Kabarettist, Schauspieler und Autor Bernd Kohlhepp steht schon über 40 Jahre auf der Bühne, am Mikrofon und vor der Kamera. "Herr Hämmerle" - wir gratulieren!

Steckbiref

Geburtstag 12.01.1962 Geburtsort Zofingen (Schweiz) Berufe Schauspieler, Autor, Mundartdichter, Kabarettist Preise Paulaner Kabarettpreis

Traugott-Armbrüschtle-Preis

Pocket Theatre Award

Lindauer Kabarett-Preis

Baden-Württembergischen Kleinkunstpreis

privat/Bernd Kohlhepp

40-jähriges Bühnenjubiläum für Bernd Kohlhepp

Im Schwäbischen würde man sagen "Mein lieber Scholli - des isch aber scho arg lang" - Schon über 40 Jahre steht Kabarettist, Schauspieler und Autor Bernd Kohlhepp nun schon auf der Bühne und schwätzt die meiste Zeit schwäbisch!



Als Sohn einer Niederländerin und eines Badeners, im schweizerischen Zofingen geboren, war dem kleinen Bernd das Schwäbische nicht in die Wiege gelegt. Erst der Umzug der Familie nach Tübingen machte ihn zum Schwaben, den er in seiner Paraderolle als "Herr Hämmerle" längst erfolgreich parodiert. Bis heute wohnt Bernd Kohlhepp mit seiner Familie in Tübingen.

Vom Theater bis zur Sendung mit der Maus

In der Schule entdeckte Bernd Kohlhepp seine Liebe zum Theater und blieb den Brettern, die die Welt bedeuten, auch beruflich treu. Dabei ist beeindruckend wie vielfältig und wie umfangreich sein künstlerisches Schaffen ist: Mit Klaus Birk gründete er das Clown-Kabarett-Duo VIS A VIS, er arbeitete als Sprecher und Autor für die "Sendung mit der Maus", spielte in einem Kindertheater-Ensemble, schrieb mit dem Ravensburger Stand-up-Künstler Uli Boettcher Kabarett-Stücke, stand für "Hämmerle" vor der Kamera und drehte den 45-minütigen Kinofilm "Canale Grande". SWR4 Hörerinnen und Hörern ist er ein alter Bekannter und sogar mit der SWR Big Band aufgetreten.

Bernd Kohlhepp empfängt einen Preis nach dem anderen, hat aber auch die Verleihung des Baden-Württembergischen Kleinkunstpreises mehrfach moderiert – ebenso die Verleihung des Deutschen Synchronsprecherpreises in Stuttgart.