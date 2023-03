per Mail teilen

Wenn Laura Dahlmeier was macht, dann macht sie es "gscheid". So war es auch beim Biathlon. Warum die Sportlerin beim Olympia-Gold 2018 nicht glücklich war, letztendlich das Karriereende mit 25 Jahren bekannt gab und sich lieber in die Berge zurückzieht, verrät die Bayerin im Interview.

Im SWR4 Promitalk führt Moderator Jörg Assenheimer sehr persönliche Interviews mit Stars und Prominenten - unterhaltsam, emotional und jede Woche neu.