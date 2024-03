Niko Kappel: "Es war nie ein Thema, dass ich kleiner bin"

per Mail teilen

Niko Kappel gehört zu den besten deutschen Kugelstoßern in seiner Klasse. Der Athlet ist "nur" 1,41 Meter groß, trumpft bei verschiedenen Para-Wettbewerben aber groß auf. 2024 stehen die Para-Weltmeisterschaften im japanischen Kobe und die Para-Olympiade in Paris auf dem Zettel, bei denen der gelernte Bankkaufmann wieder nach Gold greifen möchte. Ganz wichtig für Kappel vor großen Wettkämpfen: ein Weizenbier am Abend zuvor.

Niko Kappel geht ganz normal mit seiner Kleinwüchsigkeit um, ist seinen Eltern sehr dankbar, dass die Körpergröße nie ein Thema war und er ein gesundes Selbstbewusstsein entwickeln konnte – und eine ordentliche Packung Humor hilft sowieso in jeder Lebenslage. Der gebürtige Schwäbisch Gmünder sieht auch viele Vorteile in seiner Größe. Wenn manche seiner großen Sportler-Kollegen die Füße über die Bettkante hängen lassen, weiß er manchmal nicht, ob er gerade oder quer im Bett liegt.

Abonnieren Sie unseren Podcast!

Im SWR4 Promitalk führt Moderator Jörg Assenheimer sehr persönliche Interviews mit Stars und Prominenten - unterhaltsam, emotional und jede Woche neu.