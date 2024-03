Guido Buchwald: "Ich spüre den Kopfball heute noch"

per Mail teilen

Guido Buchwald war ein begnadeter Fußballer, Legende beim VfB Stuttgart und einer der WM-Helden von 1990. Im Interview spricht er über seinen Spitznamen "Diego", was das mit dem "echten" Diego Maradona zu tun hat und wie er die Siegesnacht bei der Weltmeisterschaft 1990 in Italien und den Meistertitel mit dem VfB Stuttgart 1992 erlebt hat.

Der gebürtige Berliner erinnert sich an die verstorbenen Fußball-Legenden Franz Beckenbauer und Andreas Brehme und an die schöne Zeit als Fußballer in Japan. Zudem gibt er einen Tipp ab, wie weit die Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2024 kommen kann.

