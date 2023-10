Thomas Anders singt 3 besondere Versionen seiner Hits

Thomas Anders hat bei seinem SWR4 Konzert in Koblenz eine besondere Akustikversion eines Modern Talking-Hits gesungen. Auch Florian Silbereisen war für ein Duett dabei - zumindest virtuell.

Thomas Anders gab Lieder aus seiner Zeit mit Modern Talking zum Besten. Dazu zählen eine ganz besondere Akustikversion des Hits "You’re my heart, you’re my soul" und der Titel "You can win if you want". Außerdem war Florian Silbereisen virtuell auf der Bühne dabei: Die beiden sangen das Duett "Sie sagte doch sie liebt mich".

Das Konzert fand am 4. Oktober 2023 in der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz statt. Dort begeisterte Thomas Anders 200 Zuschauer. Die Stimmung war so gut, dass er statt 90 ganze 120 Minuten auf der Bühne stand.