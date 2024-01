"Super 20 – superstark": eine Platte voller Hits

"Super 20 - superstark" lautet dieses Mal das Motto in "Selten, aber super" und das ist gleichzeitig der Titel einer Langspielplatte aus dem Jahr 1984, die unser SWR4 Musikexperte Hans-Jürgen Finger mitgebracht hat – mit Hits wie "Hello again" von Howard Carpendale, "Zu nah am Feuer" von Stefan Waggershausen & Alice und "Aufrecht geh'n" von Mary Roos. Obwohl die Scheibe schon vier Jahrzehnte auf dem Buckel hat, klingt sie alles andere als verstaubt. Denn mancher Titel, der darauf zu hören ist, läuft immer noch regelmäßig bei SWR4 . Aber wie es bei "Hit-Kopplungen" so ist: Nicht alles wurde tatsächlich ein Erfolg. Und so bietet die Platte auch ein Wiederhören mit Liedern aus der zweiten Reihe.