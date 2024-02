Ireen Sheer wird 75: Wie aus einem schüchternen Mädchen "Lady Show" wurde

1961 gewann die 12-jährige Irene Margaret Wooldridge mit dem Elvis-Song "It's now or never" einen Talentwettbewerb. Heute kann die 75-jährige Ireen Sheer auf Hits wie "Goodbye Mama" und "Feuer", fast 600 Titel sowie sechs Jahrzehnte auf der Bühne zurückblicken.

Musikexperte Hans-Jürgen Finger zeigt in seinem Podcast, wie aus dem schüchternen Mädchen eine selbstbewusste Sängerin wurde, die nicht umsonst den Beinamen "Lady Show" bekam und für ihr Lebenswerk mit dem SWR4 Musikpreis ausgezeichnet wurde.