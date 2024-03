Am 13. März 2024 wäre Chris Roberts 80 Jahre alt geworden. Mit Hits wie "Ich bin verliebt in die Liebe" oder "Du kannst nicht immer 17 sein" sang sich der Künstler in die Herzen des Publikums. Er war Dauergast bei Dieter Thomas Heck in der "ZDF-Hitparade". Nur Roland Kaiser war öfter dort.