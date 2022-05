Die besten Plattencover von Musik der 70er Jahre

In England sah es aus, als ob es sich bei „Abba“ um ein One Hit Wonder handelte. Nach „Waterloo“ vergingen dort rund 18 Monate, bis „S.O.S.“ die Gruppe 1975 wieder in die Top Ten zurückbrachte. Bei uns belegte der musikalische Notruf sieben Wochen lang Platz 1. Bei einer Begegnung in New York machte Pete Townshend („The Who“) Björn ein Kompliment: „S.O.S. ist einer der besten Popsongs, die jemals geschrieben worden sind.“ Frida hingegen bezeichnete den Song später als „ziemlich uninteressant“.

SWR Polydor (Coverscan)