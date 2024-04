per Mail teilen

Eine Hitparade ohne seine Lieder war in den 1970-er Jahren undenkbar. Spätestens seit "Anita" wussten alle, wer sich hinter den Initialen "CC" verbarg. Dabei brauchte Costa Cordalis mehrere Anläufe bis zum Erfolg. Hans-Jürgen Finger erinnert an den Schlagersänger mit den griechischen Wurzeln, der am 1. Mai 2024 80 Jahre alt geworden wäre.