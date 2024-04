Kerstin Ott in Lauchheim

per Mail teilen

Kerstin Ott hat die deutschsprachige Musik geprägt wie kaum eine andere und gehört heute zu den beliebtesten und erfolgreichsten Künstlerinnen im deutschsprachigen Raum.

Datum: Samstag, 20. Juli 2024 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Schloss Kapfenburg, Lauchheim

Schloss Kapfenburg

73466 Lauchheim

Eine Ausnahme-Singer-Songwriterin, die ihr Publikum mit ihrem augenzwinkernden Charme in ihren Bann zieht. Die Menschen zusammenbringt und sie für einen Abend lang den Alltagstrott vergessen lässt, um gemeinsam zu singen, zu tanzen und jeden Moment zu genießen.

Oft autobiografisch, immer aufrichtig und einfach perfekt zum Mitsingen. Mit ihrer eindrucksvollen Stimme treffen ihre tiefgründigen Zeilen jeden mitten ins Herz, rühren zu Tränen, nehmen an die Hand, trösten und machen Mut, stimmen nachdenklich oder lassen vor Zustimmung laut jubeln. Immer ganz nah dran am Leben und an ihren Fans.

Kerstin Ott tritt außerdem auch in Meersburg und Esslingen auf.

Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.