Vanessa Mai in Stuttgart

per Mail teilen

Vanessa Mai wird immer erfolgreicher - und das, obwohl sie bereits seit vielen Jahren zu den erfolgreichsten Schlager- und Popstars der deutschsprachigen Musikwelt zählt - und doch bleibt sie stets sympathisch und bodenständig.

Datum: Samstag, 4. Mai 2024 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Porsche-Arena

Mercedesstr. 69

70372 Stuttgart

Lageplan

Vanessa Mai Vanessa Mai in einem Flammen Outfit und hebt ein Bein.

Die 30-Jährige, die ihre Karriere als Sängerin der Band Wolkenfrei begann, hat seit 2014 acht Soloalben veröffentlicht. Dabei hat sie sich stilistisch immer wieder verändert - um nicht zu sagen: neu erfunden.

Auch abseits der Musik steigt der Vanessa Mai-Stern unaufhörlich. Im Jahr 2020 gab sie ebenso erfolgreich ihr Debüt als Schauspielerin in dem ARD-Film "Nur mit Dir zusammen". Und ebenfalls seit 2020 führt sie sehr erfolgreich als Moderatorin durch ihre eigene SWR Schlager Podcast- und Online-Talk-Show "On Mai Way", die regelmäßig über YouTube ausgestrahlt wird. Vanessa Mai ist ein geborenes Multitalent.

Quelle: Pressetext

Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.