Andrea Berg in Aspach – Das Heimspiel

Es ist eine Institution, ein Konzert-Wochenende der Superlative, nach dem auch der eigene Urlaub geplant und gelegt wird. Kurz gesagt: DAS Fan-Highlight des Jahres!

Datum: Freitag, 19. Juli 2024 - Samstag, 20. Juli 2024 Beginn: 16:00 Uhr

Einlass: 15:00 Uhr Ort: WirMACHENDruck Arena, Aspach

Im Fautenhau 1

71546 Aspach

Lageplan

Andrea Berg Pressestelle Anelia Janeva

Wenn Andrea Berg zu ihrem Heimspiel Kult Open Air lädt, pilgern die Anhänger zu Tausenden aus ganz Europa nach Aspach. "Ich kann schwer in Worte fassen, was dieses Wochenende für mich bedeutet. Es ist eine große Party bei mir Zuhause", so Andrea Berg, die selbst kaum glauben kann, welche Dimensionen das Open Air inzwischen hat. Das Heimspiel ist nicht nur eine riesige Sommerparty, es ist ein Fest mit Freunden und Familie, ein Lebensgefühl mitten in der Heimat.

Quelle: Pressetext

Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.