Wie funktioniert unser Webradio und welche Funktionen hat es? Hier erklären wir Ihnen, wie Sie es nutzen, uns eine Mail schreiben und die gespielten Lieder finden können.

Das Webradio

Mit einem Klick auf unserer Homepage starten Sie unser Webradio und können die schönste Musik und die besten Hits übers Internet hören. Das funktioniert über die sogenannte Playerleiste unten am Bildschirmrand. Die Leiste bleibt immer an dieser Stelle - egal wohin sie scrollen oder auf welche andere SWR4 Seite Sie klicken. Und das Radio läuft, auch wenn Sie weiter über unsere Seiten surfen. Das ist auch so, wenn Sie über mobile Geräte wie z.B. Smartphone oder Tablet unsere Seite besuchen.

Die Playerleiste (unten) haben wir extra für Sie mit dem grünen Kasten markiert. SWR

Playlist, Mail ins Studio, Webcam

Wenn Sie uns eine Mail schreiben wollen oder wissen wollen, welche Lieder gelaufen sind, dann müssen Sie auf den Pfeil ganz rechts in der Playerleiste klicken.

Mit dem Pfeil im grünen Kasten (rechts unten) können Sie das Menü ausklappen. SWR

Damit klappen Sie ein Menü aus. Dort können Sie die Playlists der letzten Stunden und Tage aufrufen und sehen, welche Lieder wir gespielt haben. Sie können über die Webcam einen Blick ins Studio werfen. Und Sie können unserer Moderatorin oder unserem Moderator eine Mail schicken.