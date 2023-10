Wenn ihr Lakritz hasst, ist das hier eure Folge!

Dieses Mal mit Julia Nestlen und Aeneas Rooch.



Ihre Themen sind:

- Aeneas feiert unsere 100. Folge, wie es sich gehört: Mit Kuchen. Und erklärt uns, was eine Attosekunde ist und wer sie erfunden hat. Oder doch nicht … ? (03:21)

- Fruchtfliegen singen Liebeslieder – klingen sehr romantisch! (06:48)

- Endlich mal ein echtes Mathethema! Aeneas erklärt euch, wie ihr cheaten könnt, wenn eine Münze geworfen wird. (11:30)

- Alte Liebesbriefe verbrennen? Keine gute Idee! Julia erklärt, warum. (20:17)



Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

Experiments with light capture the shortest of moments: https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2023/press-release/

Flexible circuit mechanisms for context-dependent song sequencing: https://www.nature.com/articles/s41586-023-06632-1

Fruit fly serenade: Princeton neuroscientists decode the tiny creatures’ mating song: https://www.princeton.edu/news/2023/10/12/fruit-fly-serenade-princeton-neuroscientists-decode-tiny-creatures-mating-song

Fair coins tend to land on the same side they started: Evidence from 350,757 flips: https://arxiv.org/abs/2310.04153

YouTube: LIVE: Announcement on Herculaneum Scrolls Breakthrough: https://www.youtube.com/watch?v=w0EsoAbRk1M

Resurrect an ancient library from the ashes of a volcano: https://scrollprize.org/



Unser Tipp der Woche: Die Web-Doku “Charité Intensiv: Gegen die Zeit”

https://www.ardmediathek.de/serie/charite-intensiv-gegen-die-zeit/staffel-1/Y3JpZDovL3JiYi1vbmxpbmUuZGUvY2hhcml0ZS1pbnRlbnNpdi1nZWdlbi1kaWUtemVpdA/1



Habt ihr auch Nerd-Facts und schlechte Witze für uns?

Schreibt uns bei WhatsApp oder schickt eine Sprachnachricht: 0174/4321508

Oder per E-Mail: faktab@swr2.de

Oder direkt auf http://swr.li/faktab



Instagram:

@julianistin

@sinologin

@aeneasrooch



Redaktion: Charlotte Grieser und Chris Eckardt

Idee: Christoph König