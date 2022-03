Die Roma in Europa – Gemieden, entrechtet und verfolgt (2/3)

Von Tassilo Hummel

Keine deutsche Sinti-Familie blieb zur NS-Zeit von Verfolgung und Ermordung verschont. In Europa wurden hunderttausende Männer, Frauen und Kinder verschleppt, interniert und getötet, allein 20.000 starben in Auschwitz. Der Völkermord, "Porajmos" auf Romanes, stand am Ende einer jahrhundertelangen Geschichte der Diskriminierung, doch er wurde nach dem Krieg lange verharmlost. Als im Sommer 2021 ein junger Rom von einem tschechischen Polizisten zu Tode gedrückt wurde, regte sich in der Öffentlichkeit kaum Widerstand. Woher kommt die anhaltende Abwertung der Roma?

(Teil 3, Freitag, 8. April 2022, 8.30 Uhr)