Schülerinnen sowie Lehramtsstudierende der Physik haben Ende Januar in Karlsruhe einen mit 5000 Litern Helium gefüllten Ballon in die Stratosphäre aufsteigen lassen. An Bord: eine Forschungssonde mit rund zwei Kilogramm Messausrüstung, um Temperatur, Luftdruck, radioaktive Strahlung und CO2-Gehalt zu erfassen.

Ralf Caspary im Gespräch mit Dr. Tina Schulze, Lehrerin am St. Dominikus Mädchengymnasium Karlsruhe und der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe.