Der russische Zar oder amerikanische Bauern – ihre Pflanzensamen bekamen sie aus Gönningen in Baden-Württemberg. Die Dorfbewohner*innen wanderten in alle Welt und schrieben Weltwirtschaftsgeschichte. Von Pia Fruth. Korrekturhinweis: In der Folge ist an einer Stelle von der „südpolnischen Provinz Posen", an einer anderen vom „polnischen Stettin" die Rede. Richtig ist: In der Zeit des Geschehens gehörte Posen und Stettin zu Preußen bzw. zum Deutschen Kaiserreich, schließlich gab es im 19. Jahrhundert keinen polnischen Staat, auch wenn die Bevölkerungsmehrheit in Posen polnisch sprach.