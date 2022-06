Mit „Wizard of Oz“ wurde sie berühmt, mit Songs wie „Somewhere over the rainbow“ Ikone der LGBTQIA+-Bewegung. Judy Garlands Konzerte sind Popgeschichte, aber privat litt sie sehr. Judy Garland starb 1969 mit 47 Jahren, am 10. Juni 1922 wäre sie 100 Jahre alt geworden. Von Silke Merten (SWR 2022) | Manuskript zur Sendung: http://swr.li/garland | Bei Fragen und Anregungen schreibt uns: wissen@swr2.de | Folgt uns auf Twitter: @swr2wissen mehr...