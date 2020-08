Wir testen inzwischen in Deutschland viel mehr Menschen auf das Coronavirus als am Anfang der Pandemie. Zum Beispiel Reiserückkehrer. Laut Robert-Koch-Institut können in Deutschland pro Woche 1,2 Millionen Tests untersucht werden. Fachleute warnen, dass die hohe Zahl nicht auf Dauer möglich ist. Ralf Caspary im Gespräch mit Dr. Michael Müller, Vorstandsvorsitzender des Laborverbands der Akkreditierten Labore in der Medizin (ALM). mehr...