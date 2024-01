„Als Kritiker muss man sich auch dazu bekennen, dass man beim ersten mal lesen, nicht sofort weiß, was los ist mit dem Text“, sagt Klaus Kastberger. Die Jury-Mitglieder haben die Texte zwei bis drei Wochen vor dem Wettbewerb. Aber durch die Jurydiskussionen, die Reaktionen des Publikums, die anwesenden JournalistInnen, die Reaktionen in den sozialen Netzwerken - durch all diese Einflüsse entstehe eine Eigendynamik unter der man das eigene Urteil überprüfen, gegebenenfalls schärfen müsse, so Kastberger.