Susanne Herzog

Als ich zwölf Jahre alt war, fragte mich mein damaliger Klavierlehrer, was mir wichtiger sei: Musik hören oder Lesen. Da ich als Teenager ein Buch nach dem anderen verschlang, war die Antwort für mich klar: Lesen natürlich. Mein Lehrer schien etwas beleidigt.

Spätestens als ich dann an der Folkwang Hochschule in Essen Instrumentalpädagogik mit Hauptfach Klavier studierte, hatte die Musik eindeutig an Gewicht gewonnen. Nach einem Studium der Musikwissenschaft in Freiburg fing ich dann beim WDR in Köln als freie Autorin und Moderatorin an. Und mit dem Rundfunk: ja, da kam zum Musik machen und hören das Schreiben und Sprechen über Musik dazu. Besondere Vorlieben: Alte Musik und Weltmusik.

Übrigens: auch wenn Musik inzwischen eine wichtige Rolle in meinem Leben spielt: ich lese immer noch leidenschaftlich gerne…

Für SWR2 moderiere ich die Musikstunde.