Zeitreisen – Das Ensemble Horizonte beim "Festival Neue Musik" Rockenhausen

Seit nunmehr 40 Jahren steht das Ensemble L'ART POUR L'ART für Freude am Hinhören und musikalischen Experimentieren. Die 1983 gegründete Formation, ansässig in Winsen an der Luhe, bringt zum Jubiläum ihre Neugier und Begeisterung für eigenwillige Klänge nach Rottweil. In der Kunststiftung Erich Hauser spielt das Ensemble ein Programm, das den Bogen von poetischer Instrumentalmusik über verdrahtete Gitarrenkonstruktionen bis hin zu abseitigen audiovisuellen Settings spannt, die mit Taschenlampen, Overheadfolien und Zahnreinigungsgeräten kreiert werden.